تراتيب تنظيم العمل بالنسبة لمصالح الدولة والمؤسسات العمومية خلال فترة الحجر الصحي الشامل

أعلنت مصالح رئاسة الحكومة الجمعة ،عن تراتيب تنظيم العمل بالنسبة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية خلال فترة الحجر الصحي الشامل التي أقرتها رئاسة الحكومة في وقت سابق من اليوم والممتدة بين 9 و16 من شهر ماي الجاري.

وأكدت في بلاغ لها انه سيتم خلال فترة الحجر الصحي الشامل ضمان استمرارية المرفق العمومي في الحد الأدنى بغاية اسداء الخدمات الحيوية.

وأضافت انه يمنع تنقل الأعوان الا بناء الى ترخيص تقتضيه ضرورة العمل ، ويمكن تكليف الأعوان العموميين بتأمين الأعمال الموكولة إيليهم عن بعد باستعمال وسائل تكنولوجيات المعلومات والاتصال أو دراسة الملفات خارج مقرات العمل.

ويتولى الوزراء والولاة ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء البلديات تحديد الخدمات الحيوية التي يتحتم مواصلة تأمينها حضوريا مع ضبط قائمة في الأعوان المطالبين بالحضور وتمكينهم من تراخيص في الغرض وتبليغهم بذلك عبر كل وسائل الاتصال المتاحة.

ولا تطبق الاجراءات المذكورة على أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العامة الذين يخضعون لتراتيب خاصة بهم وفق نص البلاغ.