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تطاوين : تسجيل حالة وفاة في المنزل و42 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية

2021/05/08 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين خلال الساعات 24 الماضية حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد في منزلها بمعتمدية تطاوين الشمالية وبذلك ارتفع العدد الجملي لضحايا هذا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس 2020 الى 227 حالة تتوزع الى 104 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية و43 وفاة في تطاوين تطاوين الجنوبية و 41 في غمراسن و12 في بني مهيرة و10 في البئر الاحمر و7 في رمادة و6 في الصمار و4 في ذهيبة.

وسجّلت الادارة الجهوية للصحة حسب آخر تحيين للوضع الوبائي لفيروس كورونا في الجهة تلقى مراسل وات في الجهة نسخة منه اليوم السبت 42 اصابة جديدة تتوزع الى 20 اصابة في تطاوين الشمالية و 12 اصابة في تطاوين الجنوبية و 7 اصابات في غمراسن و3 اصابات في كل رمادة وبذلك يصبح العدد الجملي للمصابين بكوفيد-19 منذ مارس 2020 في الجهة 4213 حالة مؤكدة, منهم 20 مصابا في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين وثلاثة في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن ومصاب واحد في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي برمادة.

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