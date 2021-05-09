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الكاف: تسجيل حالة وفاة و44 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

2021/05/09 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الاحد، في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة “كورونا”، حالة وفاة و44 إصابة جديدة نتيجة العدوى بهذا الفيروس، وذلك بعد صدور نتائج 100 تحليل مخبري لعينات رفعت بتاريخ 07 ماي الجاري.
وارتفع بذلك عدد الوفيات الجملية المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد، إلى 258 حالة، وعدد الاصابات المؤكدة إلى 8087 إصابة، منها 7648 حالة تعافي.
وأظهرت الاحصائيات الجديدة، أيضا، تراجع عدد المقيمين بالمستشفيات إلى 57 شخصا، منهم 14 شخصا في أقسام الانعاش، فيما يخضع 439 شخصا للحجر الصحي، وهم يمثلون مجموعة الاصابات الجملية المسجلة بالجهة خلال الـ10 أيام الأخيرة.
وبخصوص حملة التطعيم ضد فيروس “كورونا”، ذكر رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة، عبد الباقي الجمني، في تصريح لـ(وات)، أن عمليّة التلقيح تسير بنسق عادي بمركزي التلقيح بالكاف وتاجروين، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص الملقحين إلى تجاوز الى غاية يوم أمس السبت، 13 ألف شخص.
ودعا الجمني بالمناسبة، كافة متساكني الجهة إلى التقيد بالبرتوكول الصحي في كل جوانبه، حفاظا على سلامة الجميع من الإصابة بالوباء وكسر حلقة العدوى والحد من تداعيات انتشار الفيروس في الجهة.

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