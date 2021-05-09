الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة يسقط فجر الأحد في المحيط الهندي دون أن يخلف أضرار مادية أو بشرية

سقط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأحد، في المحيط الهندي دون أن يحدث خسائر مادية أو بشرية، وفق ما أعلنته الأحد، مدينة العلوم نقلا عن وكالات الفضاء الصينية والأمريكية

وأوضحت في بلاغ نشرته، على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن الصاروخ الصيني”لونج مارش 5 بي” قد سقط حوالي الساعة الثالثة والنصف فجرا بتوقيت تونس على مقربة من جزر “المالديف” وكان آخر مرور له قبل تحطمه بربع ساعة فوق البحر الأبيض المتوسط ما بين تونس وأوروبا ( فوق جزيرة لاكورس الفرنسية وجنوب إيطاليا).

وقد أعلنت الجمعية التونسية للفضاء، اليوم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أن الصاروخ حلق على ارتفاع منخفض جدا فوق سلطنة عمان قبل أن يتحطم على سطح المحيط.

وقد أطلق الصاروخ أواخر شهر أفريل المنقضي حاملا الوحدة الأولى من المحطة المدارية الصينية المستقبلية، وذلك في أول مهمة من 11 مهمة مطلوبة لاكمال المحطة.

وفقدت وكالة الفضاء الصينية السيطرة على المكون الأساسي للصاروخ الذي يتكون من 4 معززات دفع نفاث كبيرة ووحدة رئيسية وهي قطعة صناعية تعرف علميا بالقمر الصناعي.

وكانت الجمعية التونسية للفضاء قد تمكنت فجر الخميس الماضي من الرصد البصري والفوتوغرافي للصاروخ الصيني CZ-5B ، لفوق الأجواء التونسية.

ويبلغ وزن هذا الحطام الفضائي، الذي يبلغ طوله 33 مترا وقطره 5 ملمترات، اكثر من 21 طنا وهو يدور حول الأرض بسرعة تفوق 28000 كلم في الساعة وهو يدور حاليا مرة كل 89 دقيقة حول الأرض.