صفاقس- كوفيد: 5 وفيات و158 إصابة جديدة و339 حالة تعافي جديدة في الأربع وعشرين ساعة الماضية

سجلت ولاية صفاقس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 5 وفيات ناجمة عن فيروس “كورونا” و158 إصابة جديدة (من مجموع 521 تحليلا) و339 حالة تعافي من الوباء بحسب ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة اليوم الأحد.

ويقيم في أقسام العناية المركزة 29 مصابا بالفيروس وفي أقسام “كوفيد أكسيجين” 227 مصابا وتأوي المصحات الخاصة بأقسام الأكسيجين فيها 72 مصابا.

وتشير الإحصائيات إلى أن العدد الجملي للوفيات الناجمة عن الإصابة بالوباء في الجهة بلغ إلى حد الآن 968 حالة وفاة وإجمالي الإصابات وصل إلى 33140 إصابة في حين ارتفع عدد المتعافين من الوباء 30202 شخصا.