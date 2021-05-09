القبض على 29 شخصا يومي السبت والأحد بصدد محاولة تنظيم عمليات هجرة غير نظامية

تمكنت دورية تابعة للمنطقة البحرية بنابل، الأحد، من ضبط زورق مطاطي بسواحل معتمدية منزل تميم، على متنه 17 مهاجرا غير نظامي، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.

وباشرت فرقة الأبحاث والتفتيش بنابل قضية عدلية موضوعها “المشاركة في تكوين وفاق قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة” ضد 5 أشخاص (أصيلي الجهة وولاية تونس).

وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنهم جميعا.

كما تمكنت دورية تابعة للمنطقة البحرية بصفاقس أمس السبت من ضبط 3 أشخاص بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة على متن مركب بحري على مستوى سواحل “العوابد”.

وألقت دورية تابعة لمركز الحرس البحري بسيدي يوسف بقرقنة، أمس السبت، القبض على شخص (قاطن بمعتمدية “السبالة” من ولاية سيدي بوزيد)، اعترف أنه حلّ بالجهة من أجل المشاركة في عملية هجرة غير نظامية.

بدورها، ألقت فرقة الأبحاث للحرس الوطني بصفاقس، في اليوم ذاته، القبض على 3 فتيات (حاملات لجنسيات افريقية) بمدجنة بمنطقة “سيدي منصور”، كن بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة.

وأذنت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم جميعا.