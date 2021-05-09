الرابطة المحترفة الاولى – صراع البقاء يتواصل الى اخر جولة وسبعة اندية مهددة بالنزول

حقق اتحاد تطاوين ونجم المتلوي والنادي البنزرتي انتصارات ثمينة في حين اقتنص الاولمبي الباجي نقطة غالية في وقت قاتل من مضيفه النادي الافريقي في سباق تفادي النزول يوم الاحد ضمن الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ليتاجل التعرف على هوية الفريق الذي سيرافق شبيبة القيروان الى الرابطة المحترفة الثانية للجولة الختامية المقررة يوم 19 ماي الجاري.

وقبل جولة واحدة من نهاية السباق، لا تزال سبعة اندية معنية بحسابات النزول وهي على التوالي حسب جدول الترتيب العام الاتحاد المنستيري والاولمبي الباجي والنادي الافريقي واتحاد تطاوين (30 نقطة) والملعب التونسي ونجم المتلوي (29 نقطة) والنادي البنزرتي (28 نقطة).

وفي الجولة الختامية، سيكون الملعب التونسي في مواجهة مباشرة على البقاء مع جاره النادي الافريقي بينما يستضيف النادي البنزرتي اتحاد بنقردان الساعي الى ضمان المرتبة الثالثة المؤهلة مباشرة الى كاس الكونفدرالية الافريقية في الموسم المقبل. ويلعب الاتحاد المنستيري على ارضه امام مستقبل سليمان الذي لا يزال معنيا بالمرتبة الثالثة فيما يتنقل اتحاد تطاوين الى عاصمة الاغالبة لمواجهة شبيبة القيروان شانه في ذلك شان الاولمبي الباجي الذي يحل ضيفا على النجم الساحلي صاحب المركز الثاني والمتأكد من المشاركة في رابطة ابطال افريقيا خلال الموسم القادم. كما سيشد نجم المتلوي الرحال الى العاصمة وسيكون في اختبار صعب امام الترجي الرياضي البطل.

وبالعودة الى وقائع الجولة الخامسة والعشرين، يبقى النادي الافريقي ابرز المتضررين باعتباره كان على مشارف ضمان بقائه بعدما تقدم على ضيفه الاولمبي الباجي بهدف من توقيع زهير الذوادي في الدقيقة 47 لكنه فرط في اسبقيته في الوقت بدل الضائع بعدما استقبلت شباكه هدف التعادل بامضاء المدافع التوغولي للاولمبي الباجي كلوسي اوغبوزو (90 زائد 4) ليفشل الفريقان في فك شراكتهما في الترتيب لكن بالنظر لمجريات المباراة تبقى نتيجة التعادل مرضية اكثر لابناء المدرب محمد المكشر.

وفي المقابل، نجح اتحاد تطاوين في تحقيق انتصاره الثاني على التوالي بعدما اطاح بضيفه الملعب التونسي بهدفين لكل من كوني خلفة (7 من ركلة جزاء) واشرف بن ضياف (71) مقابل هدف لبلال ايت مالك (83). ورفع اتحاد تطاوين الساعي الى المحافظة على مكانه في النخبة للموسم الثالث على التوالي رصيده الى 30 نقطة بالتساوي مع الملعب التونسي الذي ينتظره صدام قوي امام النادي الافريقي في سعيه من اجل ضمان البقاء.

كما خرج نجم المتلوي بالعلامة الكاملة في مباراته امام الاتحاد المنستيري بفضل هدفي ياسين مجدي (16) برهان الحكيمي (52) ليبقى مصيره في البقاء للموسم الثامن على التوالي في الرابطة المحترفة الاولى بين اقدام لاعبيه في حين واصل الاتحاد المنستيري الذي اهدر فرصة تذليل الفارق عندما اضاع مهاجمه ادريس المحيرصي ركلة جزاء نزيف النقاط اثر هذه الخسارة الثالثة على التوالي ليتوقف عداده عند 30 نقطة ويظل ضمن كوكبة الفرق المهددة بالنزول لكنه سيتمتع في الجولة الاخيرة باسبقية اللعب على ميدانه امام مستقبل سليمان.

ومن جهته، واصل النادي البنزرتي صحوته بعدما تخطى ضيفه الترجي الرياضي بثنائية دون رد بامضاء لاعب النيجر امادو صابو (37) وخليل بلبوز (89) ليواصل ابناء المدرب سامي القفصي عملية الانقاذ بعدما رفعوا رصيدهم الى 28 نقطة وستكون مواجهتهم امام اتحاد بنقردان بمثابة مباراة الموسم في حين بدا واضحا انشغال فريق باب سويقة بلقائه المرتقب امام شباب بلوزداد الجزائري السبت المقبل لحساب ذهاب الدور ربع النهائي لرابطة ابطال افريقيا بعد تاكده منذ فترة من التتويج بلقب البطولة للمرة الخامسة على التوالي و31 في تاريخه.

اما في صراع الظفر بالمركز الثالث الذي يخول لصاحبه مشاركة قارية في كاس الكونفدرالية الافريقية، فقد بقيت الوضعية على حالها في ظل فوز اتحاد بنقردان على ضيفه النجم الساحلي بهدف نظيف لعلية البريقي في الدقيقة السابعة وتفوق مستقبل سليمان على ارضه على مستقبل الرجيش بهدفين لكل من محمد علي بن حمودة (6) والياس البريني (39) مقابل هدف لنضال بن سالم (29 من ضربة جزاء) وانتصار النادي الصفاقسي على قواعده على شبيبة القيروان بثنائية دون رد للغيني عصمان كامارا (1) ووليد القروي (82).

ويملك اتحاد بنقردان في رصيده 41 نقطة مقابل 39 نقطة لكل من مستقبل سليمان والنادي الصفاقسي. وفي الجولة الاخيرة سيكون الثلاثي المعني بالمركز الثالث في تنقلات صعبة اذ يلاقي اتحاد بنقردان النادي البنزرتي فيما يواجه مستقبل سليمان الاتحاد المنستيري على ان يتبارى النادي الصفاقسي مع مستقبل الرجيش.