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القصرين: تسجيل حالتي وفاة و51 إصابة جديدة بفيروس” كورونا ” خلال الاربع والعشرين ساعة الاخيرة

2021/05/09 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت المصالح الصحية بولاية القصرين خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة حالتي وفاة جديدتين جراء وباء كورونا المستجد، و51 إصابة جديدة من جملة 164 تحليلا مخبريا.

وأفاد المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني، في تصريح ل(وات) أنه بتسجيل هذه الحالات الجديدة ارتفع العدد الجملي للمصابين بولاية القصرين منذ بدء انتشار الوباء الى حدود اليوم إلى 10 ألاف و421 إصابة.
ويبلغ عدد الحالات المقيمة حاليا بالمستشفيات المحلية الست بالجهة والمستشفى الجهوي 130 حالة، منهم 7 حالات في العناية المركزة، وفق ما اكده الشعباني مشيرا الى أن طاقة إستيعاب كافة المؤسسات الصحية بالولاية بلغت أقصاها مما يتطلب من الجميع التحلي بالمسؤولية وتوخي الحذر واليقظة وعدم الإستهتار في ما يتعلق بالإلتزام بمقتضيات البروتوكول الصحي والإلتزام بقواعد حفظ الصحة نظرا لخطورة الوضع الوبائي بالجهة ومختلف جهات البلاد.

وبخصوص حملة التلاقيح المضادة لفيروس كورونا بين أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالجهة منذ بداية حملة التلقيح بلغ حتىّ الآن 12 ألفا و311 شخصا بين مهني الصحة وكبار السن منهم 3942 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.

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