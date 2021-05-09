الرابطة المحترفة الاولى – نتائج مباريات الجولة الخامسة والعشرين

في ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت يوم الاحد:

في رادس

النادي الافريقي 1 زهير الذوادي (47)

الاولمبي الباجي 1 كلوسي اغبوزو (90 زائد 4)

في تطاوين

اتحاد تطاوين 2 كوني خلفة (7 ض ج) اشرف بن ضياف (71)

الملعب التونسي 1 بلال ايت مالك (83)

في بنقردان

اتحاد بنقردان 1 علية البريقي (7)

النجم الساحلي صفر

في سليمان

مستقبل سليمان 2 محمد علي بن حمودة (6) الياس البريني (39)

مستقبل الرجيش 1 نضال بن سالم (29 ض ج)

في المتلوي

نجم المتلوي 2 ياسين مجدي (16) برهان الحكيمي (52)

الاتحاد المنستيري صفر

في صفاقس

النادي الصفاقسي 2 عصمان كامارا (1) وليد القروي (82)

شبيبة القيروان صفر

في بنزرت

النادي البنزرتي 2 امادو صابو (37) خليل بلبوز (89)

الترجي الرياضي صفر

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي 60 25 19 3 3 36 14 (بطل، رابطة ابطال افريقيا)

2- النجم الساحلي 49 25 15 4 6 42 22 (رابطة ابطال افريقيا)

3- اتحاد بن قردان 41 25 10 11 4 25 15

4- مستقبل سليمان 39 25 11 6 8 33 32

– النادي الصفاقسي 39 25 10 9 6 26 13

6- مستقبل الرجيش 35 25 9 8 8 24 20

7- الاتحاد المنستيري 30 25 8 6 11 26 27

– الاولمبي الباجي 30 25 7 9 9 21 22

– النادي الافريقي 30 25 6 12 7 25 30

– اتحاد تطاوين 30 25 7 9 9 23 30

8- الملعب التونسي 29 25 6 11 8 22 21

12- نجم المتلوي 29 25 7 8 10 15 20

13- النادي البنزرتي 28 25 7 7 11 20 27

14- شبيبة القيروان 3 25 0 3 22 14 59 (نزل الى الرابطة 2)