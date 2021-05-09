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الرابطة المحترفة الاولى – نتائج مباريات الجولة الخامسة والعشرين

2021/05/09 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت يوم الاحد:
في رادس
النادي الافريقي 1 زهير الذوادي (47)
الاولمبي الباجي 1 كلوسي اغبوزو (90 زائد 4)
في تطاوين
اتحاد تطاوين 2 كوني خلفة (7 ض ج) اشرف بن ضياف (71)
الملعب التونسي 1 بلال ايت مالك (83)
في بنقردان
اتحاد بنقردان 1 علية البريقي (7)
النجم الساحلي صفر
في سليمان
مستقبل سليمان 2 محمد علي بن حمودة (6) الياس البريني (39)
مستقبل الرجيش 1 نضال بن سالم (29 ض ج)
في المتلوي
نجم المتلوي 2 ياسين مجدي (16) برهان الحكيمي (52)
الاتحاد المنستيري صفر
في صفاقس
النادي الصفاقسي 2 عصمان كامارا (1) وليد القروي (82)
شبيبة القيروان صفر
في بنزرت
النادي البنزرتي 2 امادو صابو (37) خليل بلبوز (89)
الترجي الرياضي صفر
الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 60 25 19 3 3 36 14 (بطل، رابطة ابطال افريقيا)
2- النجم الساحلي 49 25 15 4 6 42 22 (رابطة ابطال افريقيا)
3- اتحاد بن قردان 41 25 10 11 4 25 15
4- مستقبل سليمان 39 25 11 6 8 33 32
– النادي الصفاقسي 39 25 10 9 6 26 13
6- مستقبل الرجيش 35 25 9 8 8 24 20
7- الاتحاد المنستيري 30 25 8 6 11 26 27
– الاولمبي الباجي 30 25 7 9 9 21 22
– النادي الافريقي 30 25 6 12 7 25 30
– اتحاد تطاوين 30 25 7 9 9 23 30
8- الملعب التونسي 29 25 6 11 8 22 21
12- نجم المتلوي 29 25 7 8 10 15 20
13- النادي البنزرتي 28 25 7 7 11 20 27
14- شبيبة القيروان 3 25 0 3 22 14 59 (نزل الى الرابطة 2)

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