لطمة قوية لآمال باريس سان جيرمان في سباق اللقب بتعادله مع رين

تلقت آمال باريس سان جيرمان في إحراز لقب البطولة الفرنسية لكرة القدم لطمة قوية يوم الأحد عندما تعادل حامل اللقب 1-1 مع مضيفه ستاد رين ليترك ليل متقدما بثلاث نقاط في الصدارة قبل مباراتين على نهاية الموسم.

وافتتح نيمار التسجيل من ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول لكن سيرهو جيراسي عادل النتيجة في الدقيقة 70 ليصبح رصيد باريس سان جيرمان، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد بريسنل كيمبمبي، 76 نقطة.

ويحتاج ليل، الذي يملك 79 نقطة بعد فوز ساحق على جاره لانس 3-صفر يوم الجمعة، إلى أربع نقاط من آخر مباراتين أمام سانت إيتيين وأنجيه ليضمن لقبه الأول في البطولة منذ 2011.

ويحتل موناكو المركز الثالث برصيد 74 نقطة بعد فوزه 1-صفر على مضيفه ستاد رانس خارج ملعبه يوم الأحد، ويتقدم بنقطة واحدة على أولمبيك ليون صاحب المركز الرابع الذي هزم لوريان 4-1 يوم السبت.

وقد يواجه باريس سان جيرمان، الذي خسر في قبل نهائي رابطة أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، احتمال إنهاء الموسم بدون أي لقب كبير.

ويحل فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو ضيفا على مونبلييه في قبل نهائي كأس فرنسا يوم الأربعاء.