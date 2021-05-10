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انس جابر تتقدم الى المركز الرابع والعشرين في التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات

2021/05/10 أخبار, المصدر مع وات, رياضة


تقدمت لاعبة التنس التونسية انس جابر مرتبة واحدة في التصنيف العالمي الجديد للاعبي التنس المحترفات الصادر يوم الاثنين لتصبح في المركز الرابع والعشرين.

وكانت انس جابر بلغت في اخر ظهور لها على ملاعب الكرة الصفراء الدور ثمن النهائي لبطولة مدريد للتنس قبل ان تنسحب بداعي الاصابة امام السويسرية بليندا بنشيتش المصنفة 11 عالميا يوم الاثنين الماضي.

وتعرضت جابر الى الاصابة خلال الشوط الثاني من المباراة مما دفعها الى الانسحاب والنتيجة 4-3 لفائدة اللاعبة السويسرية التي حسمت الشوط الاول لفائدتها (7-6).
وبلغت انس جابر الدور ثمن النهائي بتفوقها على كل من الامريكية سلوان ستيفانس (4-6 و6-1 و6-3) في الدور السادس عشر والكازاخستانية ياروسلافا شفيدوفا (6-2 و6-3) في الدور الاول.

وبقيت الاسترالية اشلاي بارتي في صدارة التصنيف العالمي متبوعة باليابانية ناومي اوساكا والرومانية سيمونا هاليب.

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