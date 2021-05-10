الكاف: احتجاجات التجار وسائقي سيارات النقل غير المنتظم والحرفيين للمطالبة بالرجوع عن قرار الحجر الصحي الشامل

عاشت مدينة الكاف الليلة الماضية، حالة من الاحتقان بسبب التحركات الاحتجاجية التي قام بها التجار والحرفيون وأصحاب سيارة النقل غير المنتظم، للمطالبة بالتراجع عن قرار الحجر الصحي الشامل الذي أقرته الحكومة بداية من يوم امس الاحد الى غاية يوم 16 من الشهر الجاري

ورفع المحتجون الذين شاركوا في مسيرة جابت شارع المنجي سليم، شعارات مناهضة للحكومة ومطالبة بالتراجع عن قرار الحجر الذي اعتبروه “خطرا على حاضر ومستقبل أنشطتهم المهنية”، وفق تعبيرهم

وجاء هذا التحرك الليلي مباشرة بعد البيان الذي أصدره الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالكاف عشية أمس والذي طالب فيه الحكومة بالتراجع عن قرار الحجر الصحي الشامل وعودة النشاط لمختلف القطاعات المهنية، مهددا بالعصيان في صورة التمسك بالقرار، وفق نص البيان