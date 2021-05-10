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النهضة تريد سحب الثقة من قيس سعيد: عبد اللطيف المكي يوضح..

2021/05/10 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

قال عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة عبد اللطيف المكي إن “الموقف الرسمي للحركة هو الحوار مع رئيس الجمهورية والبناء معه لتجاوز الأزمة الحالية رغم الاختلافات العديدة مع مواقف الرئاسة في عديد الملفات وآخرُها موضوع المحكمة الدستورية”.

وقال في تدوينة على الفيسبوك “رغم الخطابات الحادة الصادرة من رئاسة الجمهورية، فإن الرد عليها بمثلها لا يخدم المصلحة الوطنية، بل يكون الرد بخطاب بنّاء يعبر عن الاختلاف باحترام، ويعالج عناصر الأزمة، ويركز على المضامين، مع الدعوة إلى أن تتوقف تلك الخطابات الحادة باتجاه خطاب تجميعي هادئ” على حدّ قوله.

وأكد القيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكي أنه غير وارد في برامج الحركة سحب الثقة من رئيس الجمهورية ولا البحث في شروطها.

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