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عاجل: معطيات جديدة يكشفها الناطق الرسمي باسم محكمة الكاف في جريمة قتل عون حرس لزوجته بسلاحه..

2021/05/10 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

قال الناطق الرسمي باسم محكمة الكاف، فوزي الداودي، إن الأبحاث متواصلة في قضية مقتل امراة تبلغ من العمر 26 سنة بعد قيام زوجها الذي يعمل في سلك الحرس الوطني بإطلاق النار عليها من سلاحه الشخصي.

وأضاف في مداخلة في تصريح لاذاعة “الجوهرة أف أم” اليوم الاثنين أن الهالكة كانت قد تقدّمت الأسبوع الماضي بشكاية ضد زوجها بعد تعرضها للعنف اثر خلافات عائلية، وأنها قامت في ما بعد بإسقاط حقها في التتبع.

وأوضح الداودي أن الخلاف قد تجدّد بينهما مما جعل الزوج يستعمل سلاحه الوظيفي ويصيبها بـ5 طلقات تسببت في وفاتها تاركة طفلا يبلغ من العمر سنتين.

وتابع أن عون الحرس (من مواليد سنة 1991) لا يعاني من أي مشاكل نفسية ولا مهنية، مضيفا أن الأبحاث والتحقيقات متواصلة لمعرفة الدوافع الحقيقة للجريمة.

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