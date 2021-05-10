مكاتب البريد تفتح أبوابها بصفة استثنائية

فرنسا لن تستخدم لقاح “استرازينيكا” ضد السلالات المتحورة لكورونا..

عاجل: معطيات جديدة يكشفها الناطق الرسمي باسم محكمة الكاف في جريمة قتل عون حرس لزوجته بسلاحه..

القبض على 135 شخصا مفتشا عنهم في حملة أمنية..

عاجل: تسجيل اصابة بسلالة جنوب افريقيا لكورونا بولاية ثانية

2021/05/10 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بقفصة، أنّ الإصابة الثانية بسلالة “جنوب إفريقيا” من فيروس كورونا، التي تم الإعلان عنها، قد سُجّلت بقفصة الجنوبية.

وأضافت الإدارة، في بلاغ على صفحتها الرسمية، أنّ عملية التحري والتقصي للمخالطين متواصلة، مشيرة إلى أن الحالة المذكورة قد تماثلت للشفاء.

وكان وزير الصحة، فوزي مهدي، قد أكد أن التقطيع الجيني أثبت وجود إصابتين بسلالة جنوب افريقيا لفيروس كورونا في تونس.

وتعود الاصابة الأولى لشخص من بوروندي وهو لاعب كرة طائرة وقد عاد إلى بلده ( سجلت بولاية نابل) أما الحالة الثانية فهي لمواطن أصيل ولاية قفصة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn