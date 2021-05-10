عاجل: تسجيل اصابة بسلالة جنوب افريقيا لكورونا بولاية ثانية

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بقفصة، أنّ الإصابة الثانية بسلالة “جنوب إفريقيا” من فيروس كورونا، التي تم الإعلان عنها، قد سُجّلت بقفصة الجنوبية.

وأضافت الإدارة، في بلاغ على صفحتها الرسمية، أنّ عملية التحري والتقصي للمخالطين متواصلة، مشيرة إلى أن الحالة المذكورة قد تماثلت للشفاء.

وكان وزير الصحة، فوزي مهدي، قد أكد أن التقطيع الجيني أثبت وجود إصابتين بسلالة جنوب افريقيا لفيروس كورونا في تونس.

وتعود الاصابة الأولى لشخص من بوروندي وهو لاعب كرة طائرة وقد عاد إلى بلده ( سجلت بولاية نابل) أما الحالة الثانية فهي لمواطن أصيل ولاية قفصة.