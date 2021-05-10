إيقاف 3 أشخاص قاموا بحرق سيارتين أمام منطقة الحرس الوطني بطبلبة من ولاية المنستير

أفاد الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي، بأن وحدات الحرس الوطني تمكنت من إلقاء القبض على 3 أشخاص قاموا بحرق سيارتين كانتا رابضتين أمام مقر منطقة الحرس بطبلبة من ولاية المنستير، مضيفا أنّ اثنين منهما مصنفان أمنيا لتبنيهما الفكر التكفيري.

وأوضح الجبابلي في بلاغ نشره على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي، أنّ السيارتين (إحداهما إدارية)، تعرضتا للحرق، بصفة كلية، بعد سكب مادة البنزين عليهما من قبل مجهولين إثنين لاذا بالفرار نحو وجهة غير معلومة، متابعا في هذا الصدد أنّ “وحدات الحرس الوطني، بمختلف اختصاصاتها جهويا ومركزيا، وبعد جهد إستعلامي معمق تمكنت من الايقاع بالفاعلين وتحديد الدوافع”.

وقال إنه تم الإطاحة بأحدهما أثناء محاولته تلقي العلاج بإحدى المصحات الخاصة بعد إصابته بحروق، ليتضح أنه أحد العناصر المصنفة أمنيا، باعتباره حاملا للفكر التكفيري.

كما لفت إلى أنه وبعد مراجعة النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تم الإذن للوحدة الوطنية للابحاث في جرائم الإرهاب بادارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطنـي، بفتح بحث في الموضوع والعمل على إيقاف باقي المتورطين، إذ تم الإيقاع بالعنصر الثاني وكذلك بعنصر ثالث شارك في التخطيط لهذا العمل الإرهابي ووفّر مأوى للمنفذين في صورة الإنسحاب.

وأكد العميد حسام الدين الجبابلي أنه تم الاحتفاظ بالعناصر الثلاثة، في انتظار استكمال الأبحاث وإحالتهم على العدالة.