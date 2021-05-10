توننداكس يرتفع ب0،7 بالمائة في إقفال الإثنين

أقفلت بورصة تونس معاملات حصّة، الاثنين، على ارتفاع بنسبة 7ر0 بالمائة ليصل مؤشرها المرجعي “توننداكس” الى النقطة 73ر7300 وسط حجم تبادل جملي بقيمة 5ر2 مليون دينار (م د)، وفق معطيات الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وحقق سهم الشركة التونسيّة للمقاولات السلكيّة واللاسلكية أفضل آداء للحصّة ليتطور سعره بنسبة 2ر4 بالمائة (690ر3 د) مع تحقيق مبادلات على السهم ذاته بقيمة 26 ألف دينار.

وتصدر سهم بنك تونس العربي الدولي قائمة الارتفاعات بنحو 9ر3 بالمائة (300ر61 د) مستحوذا على القسط الأكبر من المعاملات في حدود 878 ألف دينار.

وتكبد سهم مصنع الورق الخشبي بالجنوب، في المقابل، أعلى الخسائر ليتقلص سعره بنسبة 9ر2 بالمائة (050ر3 د) مع حجم تبادل لم يتجاوز 3 آلاف دينار.

وانخفض سعر سهم بنك الأمان بنحو 2ر2 بالمائة (500ر20 د) في ما قدّرت المعاملات على السهم بقيمة 27 ألف دينار.