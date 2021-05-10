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عاجل- نحو الغاء الحجر الصحي الشامل في الساعات القادمة : جليلة بن خليل توضح

2021/05/10 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

نفت الناطقة الرسمية باسم اللجنة العلمية للتوقي من فيروس كورونا الدكتورة جليلة بن خليلـ، اليوم الاثنين 10 ماي 2021 ما يتمّ تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي حول رفع الحجر الصحي الشامل خلال ساعات.

وأكدت الدكتورة بن خليل، في تصريح لموزاييك، أنه لم تدل بأي تصريح في هذا الغرض مثلما يروج لذلك على مواقع التواصل، موضحة أن قرار رفع الحجر من عدمه يعود إلى اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا ولرئاسة الحكومة وليس إلى اللجنة العلمية.

واعتبرت بن خليل أن قرار الحجر الصحي الشامل غير مطبق، داعية المواطنين إلى عدم التواصل مباشرة مع أقاربهم خلال عيد الفطر للحد من انتشار العدوى.

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