من بينهم طفلة تبلغ 15 سنة: وفاة 5 اشخاص جراء فيروس كورونا في المهدية..

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، الاثنين، وفاة 5 مصابين بفيروس كورونا المستجد ،من بينهم طفلة تبلغ من العمر 15 سنوات أصيلة معتمدية الجم.

ورصدت حالتي وفاة بمعتمدية بومرداس (مواطنة تبلغ من العمر 40 سنة ومواطن ناهز سنه 74 عاما) وحالة ثانية بالجم (61 سنة) ومواطن أصيل هبيرة (77 سنة).

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ125 عينة، صدرت اليوم، تسجيل 39 إصابة جديدة بالفيروس التاجي 16 منها بشربان،كما سجلت دائرة الجم 11 و قصور الساف 6 إصابات و3 بالمهدية وإصابتين (02) بالشابة وإصابة واحدة بدائرة السواسي.

وتماثل، من جهة أخرى، 89 مصابا للشفاء التام ليرتفع إجمالي حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 10214 حالة.

وبلغ العدد الاجمالي للإصابات في الجهة، منذ ظهور الوباء، 11369 من بينها 336 حالة وفاة و858 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 272 مواطنا، اليوم، جرعة من التلقيح المضاد للفيروس ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم، منذ انطلاق العملية، 20017 من بينهم 5760 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.