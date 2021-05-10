فتح وكالات وشبابيك الخطوط التونسية خلال فترة الحجر الصحي الشامل

عمل ارهابي..تفاصيل القبض على 3 متهمين في جريمة حرق سيارتين امنيتين بالمنستير..

عاجل- تونس مقبلة على موجة رابعة من كورونا: الهاشمي الوزير يوضّح

وزارة الصحة: تطعيم 19169 شخصا بتاريخ 9 ماي الجاري

النيابة العمومية بالكاف : اطلاق سراح قاتل زوجته يوما قبل حصول الجريمة تم بعد إسقاط الزوجة حق التتبع

2021/05/10 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

قدمت النيابة العمومية بالكاف اليوم الاثنين في تصريح حصري لوكالة تونس افريقيا للانباء معطيات حول الملابسات التي حفت بجريمة القتل التي راحت ضحيتها امراة، يوم امس الاحد، بعد ان اطلق عليها زوجها، وهو عون أمن، النار بسلاحه المهني.

وقال الوكيل العام ماهر كريشان في هذا الإطار “ان ما راج من أخبار حول اطلاق سراح القاتل بعد تقديمه إلى المحكمة يوم السبت على إثر الشكاية التي تقدمت بها زوجته من أجل الاعتداء عليها بالعنف تم بعد سماع المحكمة للزوجين وإسقاط الزوجة حق التتبع في شان زوجها والأمضاء على ذلك بالمحكمة”، مشيرا الى انه تمت إحالة الملف على الدائرة القضائية المعنية لأن الإسقاط لايوقف التتبع على حد قوله.
واضاف في هذا السياق ان المحكمة ارتأت ابقاء الزوج بحالة سراح سعيا منها الى حماية الأسرة واعتبارا للوضعية الاجتماعية للعون العمومي سيما وأن الزوجين أنهيا الخلاف القائم بينهما بالتراضي قبل نشوب خلاف جديد في اليوم الموالي والذي ادى الى وقوع جريمة القتل بعيارات نارية أطلقها القاتل.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn