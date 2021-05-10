تطاوين-كوفيد19: تسجيل 7 وفيات و23 اصابة جديدة

سجلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين خلال يومي السبت والاحد الماضيين 7 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، 4 منها في معتمدية غمراسن، وحالتان في معتمدية تطاوين الجنوبية، وحالة واحدة في تطاوين الشمالية، وبذلك يرتفع العدد الجملي للوفيات الناجمة عن الوباء منذ بداية الجائحة الى 234 حالة.

كما سجلت الادارة الجهوية للصحة، خلال ذات الفترة، وحسب آخر تحيين للوضع الوبائي لفيروس “كورونا” في الجهة نشر اليوم الاثنين، 23 اصابة جديدة تتوزع الى 13 اصابة في تطاوين الشمالية، و6 اصابات في رمادة، و4 اصابات في تطاوين الجنوبية، وبذلك يصبح العدد الجملي للإصابات منذ مارس 2020 في الجهة 4236 حالة.

ويقيم حاليا 12 مصابا في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين وثلاثة في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن.

وأشار المدير الجهوي للصحة، طه المقدميني، في تصريح لـ”وات”، إلى تم اليوم رفع 91 عينة للتحليل في احد المخابر المرجعية في العاصمة ينتظر ان تصدر نتائجها مساء غد أو بعد غد.