سليانة: اشتباكات بين متساكني منطقتي السكارنة والدراقة من معتمدية الروحية يتسبب في اصابة شخص وحرق دراجتين ناريتين

جد في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأثنين (في حدود الساعة ال11 ليلا) خلاف بين سكان منطقتي السكارنة والدراقة من معتمدية الروحية التابعة لولاية سليانة، حيث عمد عدد من متساكني منطقة السكارنة إلى غلق الطريق المحلية عدد 661 على متساكني الدراقة ورشقهم بالحجارة، وفق ما أكده مصدر أمني مسؤول اليوم الثلاثاء ل(وات)

وأضاف المصدر ذاته أنه تم ايضا حرق دارجتين ناريتين وان الخلاف تسبب في إصابة أحدهم على مستوى الرأس وقد تم نقله إلى المستشفى الجهوي بسليانة، مشيرا الى ان الخلاف جد بأحد مقاهي مدينة الروحية على خلفية لعب الميسر (القمار) وانه تم حجز بندقية صيد إستعملت في الإشتباكات.

وقد عاد الهدوء إلى المنطقة فجر اليوم الثلاثاء في حين تواصل وحدات الحرس الوطني التحري مع 15 شخصا في انتظار إستيفاء الابحاث معهم، وفق ذات المصدر.