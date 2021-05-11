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حزب “التكتل” يدعو رئيس الحكومة إلى الاستقالة والانطلاق فورا في حوار وطني

2021/05/11 أخبار, المصدر مع وات, تونس, سياسة

دعا حزب “التكتل من أجل العمل والحريات” رئيس الحكومة إلى الاستقالة، والانطلاق فورا في حوار وطني شامل يجمع كل الاطياف السياسية والاجتماعية ولا يقصي أي طرف بقيادة رئيس الجمهورية ومساندة الرباعي الراعي للحوار.

واعتبر حزب التكتل في بيان له مساء أمس، أن كلفة تغيير الحكومة أقل بكثير من كلفة بقائها في ظل هذا العجز اللّامسبوق.

وأرجع التكتل دعوته لاستقالة رئيس الحكومة، إلى عجز الحكومة ورئيسها عن تطبيق الإجراءات التي قررتها، والضعف الفادح في التعاطي الإعلامي مع المواطنات والمواطنين، والتستر وانعدام الشفافية والتشاور فيما يتعلق بالملف الاقتصادي والمفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية.

كما أشار الحزب إلى فشل الحكومة في إقرار الإجراءات الصحية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية في مواجهة الجائحة والتأخير والتخبط والتراجع عنها مرارا، والفشل الذريع في توفير التلقيح في آجال معقولة.

وأكد حزب التكتل أن هذه العوامل أدت إلى فقدان ثقة الشعب التونسي بطريقة غير مسبوقة منذ الثورة، وإلى عجز الحكومة عن طمأنة المواطنين على مستقبل تونس، وصارت تهدد حتى مقومات الدولة وجعلتها عاجزة عن القيام بدورها.

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