بيتيس يفوز على غرناطة (2-1) ويعزز حظوظ مشاركته القارية

تخلص ريال بيتيس من عقدة التعادلات التي لازمته لست مباريات متتالية وعزز حظوظه بالمشاركة القارية الموسم المقبل بفوزه الصعب على ضيفه غرناطة بهدفين لواحد (2-1) في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين في ختام الجولة الخامسة والثلاين من البطولة الإسبانية لكرة القدم.

وبفوزه الأول منذ 19 مارس حين تغلب على ليفانتي 2-0 قبل أن يعلق في دوامة التعادلات لست جولات متتالية، صعد النادي الأندلسي الى المركز السادس المؤهل الى دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”، مستفيداً من سقوط فياريال على أرضه الأحد أمام سلتا فيغو 2-4.

وضمن بيتيس الى حد كبير وعلى أقل تقدير مشاركته الموسم المقبل في المسابقة القارية الجديدة “يوروبا كونفرنس ليغ” اعتباراً من الدور الفاصل بما أنه يتقدم بفارق سبع نقاط على سلتا فيغو الثامن قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم.

ويدين بيتيس بفوزه الى بورخا إيغليسياس الذي سجل هدف التقدم الأول في الدقيقة 39 ثم منحه نقاط المباراة الثلاث بهدف قاتل في الدقيقة 87 بعدما فرض الفنزويلي داروين ماشيس التعادل في الدقيقة 66.

وألحق النادي الأندلسي بغرناطة الهزيمة السادسة عشرة هذا الموسم لكنها هامشية بما أنه فاقد الأمل بالحصول على مقعد أوروبي (يحتل المركز العاشر بـ45 نقطة).