قيس سعيد يدعو إلى وحدة الصف الداخلي خدمة للقضية الفلسطينية العادلة

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الثلاثاء أثناء مكالمة هاتفية جمعته برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيّة، إلى وحدة الصف الداخلي خدمة لمصلحة القضية الفلسطينية العادلة.

واعتبر، في بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، أن أكبر خطر يتهدد الحق الفلسطيني هو ثقافة الهزيمة والاستسلام.

وأكّد قيس سعيد موقف تونس من العدوان على القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين هو موقف يتجاوز التنديد والشجب المعهودين وما إلى ذلك من العبارات التي مجّها أحرار الأمة وكل الأحرار في العالم بل هو تحية لصمود الشعب الفلسطيني.

وذكّر رئيس الجمهورية بأن تونس لن تدخر جهدا للوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين لاسترجاع حقهم المسلوب والذي لا يمكن أن يكون موضوع صفقات أو أن يسقط بالتقادم مهما اشتدّ الظلم والعدوان.

ومن جانبه، أطلع إسماعيل هنية رئيس الجمهورية على تطور الأوضاع في القدس وفي قطاع غزة وعلى صمود الشعب الفلسطيني ضد اعتداءات المستوطنين واستفزازاتهم للمصلّين.