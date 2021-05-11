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نابل: تسجيل 9 وفيات جديدة و113 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد

2021/05/11 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت ولاية نابل 9 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع مجموع الوفيات إلى 657 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، وذلك وفق ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة اليوم الثلاثاء في تحيينها الدوري في علاقة بانتشار الفيروس.
وأسفرت التحاليل المخبرية الأخيرة للتقصي حول الفيروس والبالغ عددها 456 تحليلا عن تسجيل 113 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ مجموع الحالات المكتشفة منذ بداية الجائحة 20133 حالة من بينها 1448 حالة نشيطة أي لا تزال حاملة للفيروس.
وفي المقابل، سجّل عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة تراجعا إلى 120 حالة إيواء.
وللإشارة فقد تم تسجيل 3 حالات وفاة بتاريخ اليوم الثلاثاء و4 حالات وفاة بتاريخ امس الاثنين بالإضافة الى تسجيل حالتي وفاة أول أمس الأحد، و تتوزع حالات الوفيات الأخيرة إلى حالتين بكل من معتمديات قربة ومنزل تميم ونابل وحالة بكل من معتمديات الهوارية وحمام الغزاز و قليبية وتتراوح أعمارهم بين 57 و78 سنة.

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