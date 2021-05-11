المهدية – كورونا: تسجيل 5 وفيات لليوم الثاني على التوالي

سجلت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا بالمهدية، اليوم الثلاثاء ولليوم الثاني على التوالي، وفاة 5 مصابين بكل من معتمدية الجم (مواطنين سنهما 53 و52 عاما)، ومعتمدية المهدية ( مواطنين يبلغان من العمر58 و69 سنة) ومعتمدية ملولش (مواطن عمره 69 عاما).

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ109 عينات، صدرت اليوم، تسجيل 46 إصابة جديدة بالفيروس التاجي وتوزعت إلى 12 بقصور الساف، و8 بملولش، و6 بكل من أولاد الشامخ والمهدية، و5 بالسواسي، و4 إصابات جديدة مقابل إصابتين بالجم، وإصابة واحدة بكل من بومرداس وهبيرة وشربان.

وتماثل، في المقابل، 65 مصابا للشفاء التام ما رفع إجمالي حالات الشفاء، منذ ظهور الوباء، إلى 10274 حالة من جملة 11454 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة منذ بداية الجائحة 341 حالة وفاة، إلى جانب 839 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 94 مواطنا، اليوم، جرعة تلقيح ضد الفيروس ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم، منذ انطلاق العملية، 20 ألفا و111 منتفعا من بينهم 5854 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.

هذا وأمّن فريق طبي مختص، اليوم، عمليات التلقيح في المنازل لفائدة المسنين والمواطنين غير القادرين على التنقل إلى مراكز التلقيح.