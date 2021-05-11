المرصد الوطني للطاقة والمناجم: ارتفاع استهلاك المواد البترولية بنسبة 4 بالمائة مع موفى مارس 2021

نما استهلاك المواد البترولية، مع موفى مارس 2021 ، بنسبة 4 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة لسنة 2020، وقد سجل استهلاك البنزين والغازوال ارتفاعا في المجمل بنسبة تتراوح بين 8 بالمائة و 10 بالمائة، وفق النشرية الشهرية حول الوضع الطاقي لشهر مارس 2021.

وشهد استهلاك كيروزان الطيران تراجعا حادا بنسبة 57 بالمائة إلى موفى شهر مارس 2021، بسبب تراجع حركة الطيران على المستوى الوطني والدولي.

وأفادت النشرية الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم، أن الطلب على الغاز الطبيعي عرف خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، تطورا طفيفا بـ1 بالمائة، أي 2ر1 مليون طن مكافئ نفط، وقد سجل الطلب من هذه المادة لإنتاج الكهرباء انخفاضا ب 3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020.

وتبلغ حصة الطلب لإنتاج الكهرباء حوالي 66 بالمائة، في المقابل سجل استهلاك الغاز في بقية القطاعات ارتفاعا بنسبة 9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، وفق المصدر ذاته.

وتشير المعطيات انه حتى موفى شهر مارس 2021، توجد 23 رخصة بحث واستكشاف سارية المفعول، و56 امتياز استغلال منها 44 طور الإنتاج.