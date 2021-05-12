المهدية : تسجيل حالتي وفاة و57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجّلت الإدارة الجهوية للصحّة بالمهدية، الأربعاء، حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد لمواطنين من معتمدية المهدية تراوح عمراهما بين 57 و89 سنة.

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ155 عينة تسجيل 57 إصابة جديدة كانت أهمها بالدائرة الصحية بالمهدية بحساب 28 إصابة.

وتوزّعت بقية الإصابات الجديدة، حسب الدوائر الصحية، إلى 8 بشربان و6 ببومرداس و5 بالجم وإصابتين (02) بكل من السواسي وأولاد الشامخ وإصابة واحدة بهبيرة ومثلها بالشابة.

وتماثل، في المقابل، 76 مصابا بالفيروس التاجي للشفاء التام ليبلغ إجمالي حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، 10348 حالة.

وبلغ العدد الجملي للإصابات بالجهة، منذ ظهور الوباء، 11511 إصابة من بينها 343 حالة وفاة و820 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقّى 20130 مواطنا جرعة تلقيح ضد الفيروس، منذ انطلاق عملية التطعيم، من بينهم 5873 انتفعوا بالجرعة الثانية من التلقيح.