قفصة : ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا بقفصة إلى 387 وفاة

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بولاية قفصة إلى 387 وفاة بعد أن أحصت الإدارة الجهوية للصحة خلال الساعات الــــ 72 الأخيرة وفاة سبعة أشخاص بسبب هذا الوباء.

وحسب إدارة الصحّة بقفصة، فإن سبعة أشخاص من معتمديتي المتلوي وقفصة الجنوبية قد فارقوا الحياة أيّام الأحد والاثنين والثلاثاء الفائتة بعد إصابتهم بهذا الفيروس ، وهما المعتمديتان اللتان سجّلتا منذ بدء إنتشار الوباء حصيلة ثقيلة من الوفيات بسبب هذا الوباء إلى جانب معتمديتي الرديف والقطار.

وارتفع عدد الوفيات بقفصة الجنوبية بعد هذه الحصيلة الجديدة من ضحايا كوفيد 19 إلى 109 وفاة وبالمتلوي إلى 43 بينما بلغ عدد الأشخاص الذين توفّوا بسبب كورونا في الرديف 55 شخصا وبالقطار 43 .

من ناحية أخرى وبخصوص عدد الأشخاص المّصابين والذين لازالوا حاملين للفيروس بولاية قفصة فقد إنخفض حسب آخر تحيين للوضع الوبائي كشفت عنه إدارة الصحة اليوم الاربعاء , إلى 225 مصابا , بعد أن كان يبلغ 288 مصابا يوم 9 ماي الجاري أي قبل ثلاثة أيّام ، علما وأن إدارة الصحة بقفصة لم تُعلن في اليومين الماضيين عن أي نتائج لتحاليل العيّنات بعد توقف نشاط مخبر التحاليل عن النشاط بسبب نفاذ المادّة التفاعلية.

وكّثفت فرق طبّية وشبه طبّية في اليومين الماضيين من ناحية اخرى من حملات الرصد والتقصّي في المحيط العائلي المُوسّع للشخص الذي ثبُتت إصابته بالسلالة الجنوب إفريقية لفيروس كورونا وذلك عبر رفع العيّنات وإخضاعها للتحليل على أن تخضع عيّنات الأشخاص الذين قد تكون طالتهم عدوى فيروس كورونا من بين المخالطين لنفس الُمصاب إلى التقطيع الجيني بمخابر وزارة الصحة بتونس العاصمة.

وطالت عدوى فيروس كورونا منذ بدء ظهوره في شهر مارس من سنة 2020 وإلى الآن 6130 شخصا من ولاية قفصة، تُوُفّي من بينهم 387 مصابا وتعافى 5589 شخصا.

ويقيم حاليا ما لا يقلّ عن 60 مصابا من بين المُصابين الذين لازالوا حاملين للفيروس بأقسام كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بقفصة وبالمستشفيات المحلّية بمعتمديات الرديف وأم العرائس والمتلوي .