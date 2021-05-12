أريانة: حجز 2480 علبة سجائر محلية وأجنبية في إطار التصدي للمضاربة والاحتكار

في إطار التصدي للمضاربة والاحتكار في مادة التبغ، تمكنت فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بأريانة، ومصالح الشرطة العدلية بأريانة المدينة، من حجز عدد 2480 علبة سجائر محلية وأجنبية.

وأوضح المدير الجهوي للتجارة، فتحي خضاورية، في تصريح أفاد به (وات)، اليوم الاربعاء، أنه تم حجز هذه الكمية بمخزن عشوائي بأريانة المدينة، وذلك حجزا فعليا من اجل ارتكاب مخالفة المضاربة والبيع خارج المسالك القانونية.

وأضاف ذات النصدر، بأنه تم تحرير المحاضر المستوجبة في الغرض، وسيتم تأمين هذه المنتوجات وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.