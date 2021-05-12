عاجل:81 حالة وفاة و1105 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بتاريخ 11 ماي الجاري

اعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الاربعاء عن تسجيل 81 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد و1105 اصابة جديدة من جملة 4018تحليلا مخبريا ،وذلك بتاريخ 11 ماي الجاري ليرتفع اجمالي عدد الوفايات بالفيروس الى نحو 11637 حالة وفاة ،فيما بلغ اجمالي عدد الاصابات 324 الفا و103 اصابة.

كما بلغ اجمالي عدد المتعافين 283 الفا و270 شخصا بعد تماثل 1716 حالة للشفاء.

ويبلغ عدد المقيمين بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة حاليا جراء الفيروس 2349 شخصا ، و446 شخصا يقيمون باقسام العناية المركزة بالقطاعين العمومي والخاص و135 شخصا يخضعون للتنفس الاصطناعي وفق ذات البلاغ.