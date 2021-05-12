هام: رئيس الحكومة يعلن عن جملة من الاجراءات لفائدة المتضررين من جائحة كورونا..

أعلن رئيس الحكومة هشام مشيشي، مساء اليوم الأربعاء في الكلمة التي توجه بها إلى الشعب التونسي بمناسبة عيد الفطر المبارك، عن مجموعة من الاجراءات لفائدة المتضررين من جائحة كوفيد-19.

وخصصت الحكومة 5 آلاف قرض بقيمة 5 آلاف دينار دون فائدة ،وبشروط سداد ميسرة جدا مع فترة امهال بسنة لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى الذين تضرروا من اجراءات الحجر الصحي والمرتبط نشاطهم بصفة مباشرة بفترة العيد.

كما أعلن رئيس الحكومة عن دعم الأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا بسبب الاجراءات الأخيرة من خلال مساعدات مالية مباشرة على أن يقع تحديد هذه الأنشطة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية.

وبخصوص المؤجرين، فقد تقرر تأجيل خلاص المساهمات المحمولة على عليهم بعنوان الثلاثية الثانية وإعادة جدولتها على امتداد الثلاثية الثالثة والرابعة لسنة 2021.

كما تقرر تمكين صغار التجار والحرفيين المدرجين في إطار النظام التقديري من تأجيل دفع الضريبة التقديرية إلى موفى 2021 دون خطايا.