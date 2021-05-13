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المشيشي يتحوّل إلى قاعة العمليات المركزية بوزارة الداخلية

2021/05/13 أخبار, المصدر, سياسة

تحوّل رئيس الحكومة، هشام المشيشي، المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، اليوم الخميس، إلى قاعة العمليات المركزية بالإدارة العامة للعمليات بوزارة الداخلية، حيث توجّه اعتمادا على تقنية التواصل عن بعد، بالتهنئة بعيد الفطر، إلى كافة الوحدات الأمنية، من أمن وحرس وطنيين، إضافة إلى وحدات الديوان الوطني للحماية المدنية، بمختلف جهات الجمهورية.

كما توّجه المشيشي لهم بالشكر “على ما يبذلونه من مجهودات، في هذا الظرف الاستثنائي، لمعاضدة مجهودات الدولة في مجابهة جائحة كوفيد-19، إضافة إلى التوقي من كل التهديدات الإرهابية والاجرامية”، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

وترحّم بالمناسبة على شهداء المؤسسة الأمنية، مشيدا في الوقت ذاته بما قدموه من تضحيات فداء للوطن.

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