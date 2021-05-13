صفاقس: الحرس البحري يحبط 4 عمليات هجرة غير نظامية خلال ليلة العيد

أحبطت وحدات الحرس البحري بالوسط (صفاقس والمهدية) خلال الليلة الفاصلة بين 12 و13 ماي الجاري الموافقة لليلة العيد من 4 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم إقليم الحرس البحري بصفاقس الرائد علي العياري “وات” اليوم الخميس.

وأوضح ذات المصدر الأمني أنه تم خلال هذه العمليات ضبط 55 مهاجرا من بينهم 14 تونسيا أصيلي ولاتي المهدية وصفاقس تتراوح أعمارهم بين 17 و33 سنة والبقية من أصيلي بلدان إفريقيا جنوب الصحراء (السينغال والكوت ديفواروغينيا ومالي والطوغو) يتوزعون إلى 15 رجلا و23 امر أة و3 رضع.

كما أفاد بأن الوحدات الأمنية اتخذت بعد استشارة النيابة العمومية الإجراءات القانونية في شأن المجتازين واحتفظت ب14 مهاجرا منهم كما حجزت 5 مراكب صيد ومحرك بحري مع كمية المحروقات التي تم استعمالها في عمليات محاولة الاجتياز للحدود البحرية.