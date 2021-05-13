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الوضع العام بالبلاد محور مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان

2021/05/13 أخبار, المصدر, سياسة

مثّل الوضع العام بالبلاد، محور مكالمة هاتفية أجراها اليوم الخميس، رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي مع رئيس الجمهورية، قيس سعيّد.

ونوّه الغنوشي، وفق بلاغ أصدره البرلمان، بالخطاب الذي توجه به الرئيس سعيّد للتونسيين ليلة أمس بمناسبة عيد الفطر.

وقد تبادلا خلال المكالمة التهاني بمناسبة العيد وعبّرا عن تمنياتهما للشعب التونسي بالخير والسلامة والبركة.

وكان رئيس الدولة دعا في كلمة مباشرة على القناة الوطنية الأولى، ليلة أمس الأربعاء، إلى “مراجعة بعض الإجراءات التي لم تحقق القصد المرجو من ورائها، واستخلاص النتائج المترتبة عن بعض الخيارات وبعض الأفعال وردود الأفعال”.

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