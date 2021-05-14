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نابل: تسجيل 8 وفيات بفيروس كورونا وارتفاع مجموع الوفيات إلى 671 حالة منذ بداية الجائحة

2021/05/14 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

سجلت ولاية نابل 8 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع مجموع الوفيات بالجهة إلى 671 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، وذلك وفق ما ذكره مصدر مطلع بالإدارة الجهوية للصحة بنابل، اليوم الجمعة، في تصريح ل”وات”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم اليوم الجمعة تسجيل 4 وفيات، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة بتاريخ أمس الخميس و3 وفيات بتاريخ أول أمس الأربعاء، مشيرا إلى أن أعمار الوفيات تتراوح بين 22 سنة و75 سنة.

وتتوزع حالات الوفيات على معتمديات الميدة (حالتان) وقربة (حالتان)مع حالة واحدة بكل من سليمان والهوارية وقليبية ومنزل تميم.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموع حالات الإصابة بكورونا المكتشفة، بلغ وفق آخر تحيين صادر عن الإدارة الجهوية للصحة، 20263 حالة، من بينها 1295 حالة نشيطة، أي لا تزال حاملة للفيروس.

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