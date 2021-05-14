عاجل: 34 حالة وفاة و457 إصابة جديدة بالفيروس التاجي بتاريخ 13 ماي 2021

سجلت تونس 34 حالة وفاة، جراء فيروس كورونا المستجد، بتاريخ الخميس 13 ماي 2021، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفايات في تونس منذ ظهور الوباء، إلى 11727، وفق ما كشفت عنه وزارة الصحة في بلاغها، الجمعة.

وأفاد المصدر ذاته انه تم تسجيل 457 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وذلك إثر إجراء 1403 تحليلا مخبريا، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس، 286 ألفا و230 شخصا، بعد تعافي 1476 شخصا

يذكر ان عدد الوفايات المسجل، الأربعاء 12 ماي 2021، بلغ 81 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد و1105 إصابة جديدة من جملة 4018 تحليلا مخبريا، حسب وزارة الصحة.

وتتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، حاليا، اي بتاريخ 13 ماي الجاري، بـ2263 مصابا بفيروس كورونا المستجد من بينهم 1883 بالقطاع العام و380 بالقطاع الخاص

ويقيم، حسب وزارة الصحة، 448 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين فيما يخضع 136 مصابا للتنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص.