صفاقس : عدد ضحايا الوباء في الجهة يتخطى عتبة الألف ضحية وتراجع في مؤشرات الانتشار

تخطّى عدد ضحايا وباء “كورونا” في ولاية صفاقس عتبة الألف ضحية بعد تسجيل أربع وفيات جديدة في الساعات الأربع وعشرين الماضية وفق ما بينته الإحصائيات التي كشفت عنها الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الجمعة.

في الأثناء، تسجل الحالة الوبائية بالجهة تراجعا في مؤشرات الانتشار حيث أحصت الولاية 55 إصابة جديدة من مجمل 204 تحاليل منجزا بتاريخ أمس الخميس حيث لم تتجاوز نسبة الإيجابية 25 بالمائة بعد أن كانت في الأسابيع الماضية تفوق 35 إلى 40 بالمائة.

وتراجع كل من عدد المقيمين في المصحات الخاصة إلى حدود 49 مصابا بالوباء بعد أن فاق المائة مصابا وعدد المقيمين في أقسام الإنعاش إلى 28 مصابا بعد أن كان في حدود 38 مصابا في حين يعرف عدد المقيمين في أقسام الأكسيجين استقرارا نسبيا حيث يقدر عددهم حاليا ب212 مصابا.

وتعرف الجهة كذلك أرقاما مرتفعة بالنسبة للمتعافين من الوباء حيث سجل في الأربع وعشرين ساعة الماضية 165 حالة تعاف جديدة ليبلغ إجمالي المتعافين 31335 شخصا علما وأن العدد الجملي للإصابات في الجهة بلغ منذ ظهور الجائحة 33616 إصابة.