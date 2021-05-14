سيدي بوزيد: حملة لتلقيح الأمنيين ضد وباء “كورونا” ورصد حالة وفاة و54 إصابة جديدة بالفيروس

انطلقت، اليوم الجمعة، بالمركز الجهوي للتلقيح بمدرسة علوم التمريض بسيدي بوزيد، عملية تلقيح الأمنيين بالجهة، وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة، محمد زاهر الأحمدي، وذلك بعد حملة تلقيح أعوان البلدية المكلفين بدفن الموتى، وأعوان وإطارات السجن المدني والمساجين.

وبيّن الأحمدي، في تصريح لـ(وات)، أن عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في الجهة، بلغ إلى غاية أمس الخميس 7804 أشخاص، في حين تلقى 3119 شخصا الجرعة الثانية، مشيرا إلى تسجيل 44 حالة تعرضت لأعراض جانبية نتيجة التلقيح منذ انطلاق الحملة، أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.

وأضاف، أن إجمالي الإصابات بفيروس “كورونا” ارتفع إلى 8090 إصابة بعد رصد 54 إصابة جديدة يوم أمس الخميس، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 269 حالة بعد تسجيل حالة وفاة إضافية بمعتمدية جلمة، مقابل تطور عدد المتعافين الى 6825 متعاف بعد شفاء 47 مصابا.

وذكر الأحمدي، ان عدد المقيمين بمختلف المؤسسات الصحية يقدر حاليا بـ46 شخصا، منهم 33 يتم التكفل بهم بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، مؤكدا على وجود ضغط على أسرة الأكسيجين وصعوبات في التزود بهذه المادة.