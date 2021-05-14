بنزرت: انطلاق أولى عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد لفائدة الأمنيين

احتضن المركز الجهوي للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد بدار الشباب سيدي سالم ببنزرت المدينة، اليوم الجمعة، أولى عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، لفائدة عدد من منتسبي الأسلاك الأمنية من حرس وأمن وطنيين وحماية مدنية، ممن فاق سنهم الـ50 سنة.

وقالت عضو خلية اليقظة والترصد الطبي بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت، ابتسام بلانكو، في تصريح لمراسل “وات” بالجهة، إن إدارتها تولت توفير الفضاء اللوجستي للإطار الطبي وشبه الطبي التابع لمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى، الذي تولى إتمام عملية التلقيح، في ظروف وصفتها بأنها “طيبة”، مع “نسبة إقبال محترمة من قبل منتسبي الأسلاك الأمنية الثلاثة”.

وأكدت الدكتورة بلانكو، في ذات السياق، أهمية تطعيم كل الأسلاك التي تعمل في الصفوف الأامامية في الحرب على فيروس “كوفيد ـ 19″، ومن بينها الأسلاك الأمنية، إلى جانب بقية المواطنين، حاثة الجميع على الإقبال على التسجيل بمنصة EVAX.TN، وغيرها من المنصات، من أجل الحد من انتشار الفيروس، بالتوازي مع التطبيق الصارم والجدي لاجراءات البروتوكول الصحي، من أجل كسر حلقات العدوى.

وأوضحت أن المركز الجهوي للتلقيح ببنزرت ونظيره بمنزل بورقيبة، سيستأنفان غدا السبت عمليات التلقيح بصفة عادية، بعد راحة عيد الفطر المبارك.