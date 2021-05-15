وزارة الصحة تدعو المواطنين الى تجنب الحضور الى مراكز التلقيح قبل ساعات من الموعد المحدد لهم

دعت وزارة الصحة، اليوم السبت، المدعووين لعملية التلقيح ضد كوفيد-19 الى تجنب الحضورالى مراكز التلقيح قبل الموعد المحدد لهم بساعات.

وأكدت، في بيان لها، على ضرورة احترام التوقيت المنصوص عليه في الارساليات القصيرة، وذلك لضمان حسن سير عملية التلقيح وتقليص مدة الانتظار بالمراكز.

وأضافت أنها تتولى، بصفة مستمرة، تقييم سير مختلف مراحل عملية التلقيح بالمراكز، وتتخذ الإجراءات الكفيلة بتحسينها والتقليص من فترة الانتظار.

يذكر أنه لوحظ، في الفترة الاخيرة، وجود اكتظاظ كبير في عدد من مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا التي وضعتها وزارة الصحة على ذمة المواطنين مما خلف حالة من التذمر والاستياء