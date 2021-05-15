إحباط عملية سطو على فرع بنكي بجهة الزهروني بالعاصمة

أحبطت دوريات تابعة لمنطقة الأمن الوطني بالسيجومي، فجر اليوم السبت، عملية سطو على فرع بنكي بجهة الزهروني بالعاصمة، وقبضت نهاية العملية الأمنية على ثلاثة أشخاص قبل أن يتمكنوا من الإستحواذ على أي مسروق، مع حجز أدوات الجريمة.

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها، بأنه بسماع المشتبه فيهم بالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، إعترفوا بما نسب إليهم.

وأضافت أن الموقوفين أكدوا أنهم قاموا بهذه العملية بعد رصد مقر الفرع البنكي المذكور، إلا أن تدخل الوحدات الأمنية في التوقيت المناسب حال دون النجاح في تنفيذ مخطط السرقة.

وأكدت أنه بمعاودة التنسيق مع النيابة العمومية ومدها بحيثيات الموضوع، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا من أجل “تكوين وفاق بغاية السطو على فرع بنكي”.