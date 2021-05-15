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52 وفاة و احصاء 552 اصابة جديدة بالفيروس خلال يوم واحد

2021/05/15 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

سجلت تونس 52 حالة وفاة، جراء فيروس كورونا المستجد، بتاريخ الجمعة 14 ماي الجاري، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفايات في تونس منذ ظهور الوباء، إلى 11الفا و 779 شخص، وفق ما كشفت عنه وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول الحالة الوبائية بالبلاد.

وجاء في بلاغ الوزارة انه تم تسجيل 552 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وذلك إثر إجراء 3413 تحليلا مخبريا، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس، 286 ألفا و940 شخصا، بعد تعافي 710 شخصا.

وتتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، الى حدود يوم امس، بـ 2271 مصابا بفيروس كورونا المستجد من بينهم 1900 بالقطاع العام و 371 بالقطاع الخاص

ويقيم حاليا، حسب وزارة الصحة، 452 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين فيما يخضع 141 مصابا آخرين للتنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص.

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