عاجل: تفاصيل وفاة السياسي ورجل الأعمال البحري الجلاصي..

أكد مصدر أمني لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنه تم الاعلام اليوم السبت، من قبل أحد أفراد عائلة السياسي ورجل الأعمال البحري الجلاصي عن العثور عليه بحالة وفاة بغرفة الاستحمام بمنزله الكائن بمنطقة جعفر بأريانة.

وأضاف ذات المصدر أن منطقة الأمن بأريانة الشمالية باشرت بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة التحقيق للكشف عن ملابسات الوفاة وظروفها .

من جهته أكد معز تريعة الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية في اتصال هاتفي بوكالة تونس افريقيا للأنباء أن وحدات من الحماية المدنية تنقلت إلى منزل البحري الجلاصي في حدود الساعة الثانية بعد ظهر اليوم السبت أين تم العثور عليه بحالة وفاة. وأضاف تريعة أنه لا يمكن تحديد أسباب الوفاة الآن، مشيرا إلى أنه تم إعلام السلطات الأمنية التي ستتعهد بالبحث في ظروف الوفاة وأسبابها.

والعربي الجلاصي هو مؤسس ورئيس حزب الانفتاح والوفاء .وقد ترشح للانتخابات الرئاسية في مناسبتن سنتي 2014 و2019