نابل: تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا مقابل تراجع عدد حالات الإيواء إلى78 حالة

سجلت ولاية نابل 5 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع مجموع الوفيات إلى 676 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي في تصريح لمراسلة (وات).

و أوضح المصدر ذاته، أنه تم تسجيل حالتي وفاة بتاريخ اليوم السبت تعود حالة الوفاة الأولى لامراة أصيلة معتمدية منزل تميم ورجل أصيل معتمدية الحمامات، بالإضافة إلى تسجيل 3 حالات وفاة بتاريخ أمس الجمعة تتوزع على معتمية نابل (حالتين) و منزل تميم(1 حالة).

و أضاف في هذا السياق، ان حالات الوفيات الأخيرة تتراوح أعمارهم بين 55 و80 سنة ، مشيرا إلى أن مجموع الحالات المكتشفة منذ بداية الجائحة بلغ 20266 حالة من بينها 1132 حالة نشيطة لا تزال حاملة للفيروس.

وفي المقابل، بين السليمي أن عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة من بين المصابين بالفيروس سجل تراجعا إلى غاية اليوم السبت ليبلغ 78 حالة إيواء.