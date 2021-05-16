قابس : 16 اصابة جديدة بكورونا

قال مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس يحي حمدي في تصريح لمراسل ” وات ” إن الإدارة الجهوية للصحة بقابس قد تلقت نتيجة 141 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس كورونا وأن 16 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها إيجابية.

وأشار إلى أن هذه الإصابات تتوزع الى 04 اصابات بمطماطة الجديدة و03 اصابات بكل من قابس المدينة وقابس الجنوبية واصابتين بكل من الحامة ووذرف واصابة واحدة (01) بكل من غنوش ومارث.

وأوضح حمدي أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 12825 شخصا من بين 13154 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 329 حالة من بينها 65 حالة بكل من قابس الجنوبية والحامة و49 حالة بمارث.

ويبلغ عدد المرضى المقيمين بأقسام كوفيد 19 بمستشفيات ولاية قابس يبلغ 39 مريضا ومريضة من بينهم 05 مرضى يقيمون بقسم العناية المركزة بوحدة كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بقابس.