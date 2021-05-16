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الشبكة الحديدية السريعة: غدا الاثنين انطلاق تجارب فنية للقطارات وتحذير من خطر كهربة الخط بمنوبة والبرطال والقباعة

2021/05/16 أخبار, المصدر, متفرقات

أفادت شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة، انها ستشرع بداية من الغد، الاثنين، في كهربة الخط الحديدي على مستوى منوبة والبرطال والقباعة، اين ستجري التجارب الفنية للقطارات الحديدية السريعة التي تم اقتناؤها حديثا، منبهة المواطنين ومستعملي الطريق الى ضرورة توخي الحذر والتحلي باليقظة ضمانا لسلامتهم.

ودعت شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة، في بلاغ لها، الاحد، الجميع إلى التحلي باليقظة والحذر من خلال الابتعاد عن الخطوط الحديدية المكهربة وذلك في سبيل ضمان سلامة المواطنين بكل من منوبة والبرطال والقباعة، اين تقتضي المتطلبات الفنية تخصيص المسلك الحديدي الرابط بين هذه المناطق لإجراء هذه التجارب، وحفاظا على سلامة مستعملي الطرق المحاذية لهذا المسلك .

كما اكدت الشركة ضرورة تفادي المرور العشوائي والحرص على استعمال الممرات العلوية للمترجلين أو الممرات المحروسة من قبل أعوان السلامة. وتجنب الاقتراب من الاسلاك والاجسام المكهربة في المسلك المذكور أعلاه

يشار الى ان هذه التجارب الفنية على القطارات المقتناة حديثا وكذلك التجهيزات المعدة لها، تجري في اطار اختبار مدى تطابقها مع المواصفات الفنية المطلوبة من المصنع وذلك في اطار إتمام اشغال مشروع الشبكة الحديدة السريعة وتحديدا الخط الرابط بين برشلونة وبوقطفة ، المزمع الانطلاق في استغلاله موفى جويلية 2021، وفق ما اوضحته شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة.

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