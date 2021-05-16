الكاف.. تسجيل حالتي وفاة و33اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الأحد في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة الكورونا المستجد بالجهة عن تسجيل حالتي وفاة و33 إصابة جديدة بعدوى الفيروس وذلك بعد صدور نتائج 86 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 14 ماي

وارتفع بذلك عدد الوفيات الجملية المسجلة بالجهة منذ ظهور الوباء إلى 270 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 8340حالة تعافى منها 7954 حالة

كما جاء في نفس التحيين أن 69 شخصا يقيمون بالمستشفيات لتلقي العلاج الخاص بفيروس الكوفيد ومنهم 13 في اقسام الانعاش والعلاج المكثف فيما يخضع 386 شخصا إلى الحجر الصحي وهم يمثلون جملة الاصابات المؤكدة بالفيروس المسجلة بالجهة خلال العشرة الايام الاخيرة

كما أعلن رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني في تصريح لوات اليوم الأحد عن تركيز خزان للأكسيحين بمستشفى تاجروين سيساهم في تدعيم الخدمات الصحية المتصلة بالتكفل بمرضى الكوفيد 19, في هذه المؤسسة الصحية التي تقدم أيضا خدمات طبية لفائدة متساكني معتمديات جنوب الولاية الاربع ويخفف من كلفة التنقل المخصصة لنقل قوارير الاكسيجان إلى هذه المؤسسة، إلى جانب تمكين الإطار الطبي بالمستشفى من العمل في جو ملائم ودون ضغط حسب قوله.