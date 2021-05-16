بنزرت: حجز 62 طنا من الفرينة المدعمة و1650 لترا من الزيت المدعم خلال شهر رمضان

تمكّنت الفرق الرقابية المشتركة بولاية بنزرت من حجز 62 طنّا من الفرينة المدعّمة و1650 لترا من الزيت المدعّم خلال شهر رمضان ، وفق ما ذكره لــ(وات) المدير الجهوي للتجارة ببنزرت ياسر بن خليفة .

وأضاف المصدر ذاته ان ذات الفرق الرقابية المشتركة التجارية منها والأمنية والصحية والفلاحية والديوانية تولت أيضا الحجز للاتلاف 500 كلغ من الاسماك الفاسدة وحجز و1500 كلغ من تمور “الدقلة” وحوالي3 أطنان نصف الطن من الخضر والغلال وإعادة ضخها ضمن المسالك القانونية ، الى جانب حجز 1337علبة تبغ و2.5 طن من الاعلاف.

وتم وفق نفس المتحدث الى جانب تحرير المحاضر والعقوبات المالية الواجبة واللازمة للمخالفين تحريراقتراح غلق 22 محلّا تجاريّا لمدة تتراوح بين شهر و3 اشهر اغلبها مخابز غير مصنفة تستعمل دون وجه قانوني في المواد المدعمة ومحلات بيع الخضر والغلال والدواجن من اجل مخالفة الترفيع في الاسعار ، وأيضا منع 13مخبزة مصنّفة من التزوّد بالفرينة المدعمة بسبب الاخلال بتراتيب الدعم ومنع تجري (02) جملة من التزود بالزيت النباتي المدعم ، و سحب 3رخص تزود منها رخصتي (02) اعلاف ورخصة (01) ترويج التبغ.

يشار إلى أنه تم خلال شهر رمضان توزيع 732لتر من الزيت النباتي المدعم بكامل معتمديات الولاية الـ14 في اطار التوزيع العادي لهذه المادة الحساسة ، الى جانب توزيع 38الف لتر في اطار البرنامج الخصوصي المتعلق بتوزيع كميات اضافية استثنائية خلال شهر رمضان، وفق المتحدث نفسه.